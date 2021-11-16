PORTO

FC Porto Fan Token (PORTO), is a fan token on the BEP-20 network. PORTO is designed to reward fans of FC Porto, a well-known football team that competes in the Portuguese Premier League.

PoredakNo.1114

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)27.36%

Količina u optjecaju11,328,206.35209

Maksimalna količina40,000,000

Ukupna količina40,000,000

Stopa optjecaja0.2832%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena14.652555111305508,2021-11-16

Najniža cijena0.6970188925487788,2025-06-22

Javni blockchainBSC

