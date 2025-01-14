PONGO

Pongo isn’t just any skunk—he’s a warrior born in the meme coin trenches, where countless tokens rise and fall in the blink of an eye. Born with black and white fur, Pongo wears his colors with pride, symbolizing his loyalty to XRP and his mission to unite meme coins under one flag. For Pongo, the XRP blockchain isn’t just a platform—it’s his battleground, and he’s ready to lead the meme coin revolution.

ImePONGO

PoredakNo.2094

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.00%

Količina u optjecaju99,999,999,999,999

Maksimalna količina0

Ukupna količina99,999,999,999,999

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.000000198118835201,2025-01-14

Najniža cijena0.00000000590108406,2025-06-22

Javni blockchainXRP

UvodPongo isn’t just any skunk—he’s a warrior born in the meme coin trenches, where countless tokens rise and fall in the blink of an eye. Born with black and white fur, Pongo wears his colors with pride, symbolizing his loyalty to XRP and his mission to unite meme coins under one flag. For Pongo, the XRP blockchain isn’t just a platform—it’s his battleground, and he’s ready to lead the meme coin revolution.

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.