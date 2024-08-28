PHIL

Phil Token ($PHIL) is a community-driven memecoin focused on trust and collaboration. Created by an experienced developer, $PHIL aims to bring more transparency and secure partnerships in the memecoin space. The goal is to unite the top 50 memecoins and build a stronger, more connected crypto community.

PoredakNo.1858

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)%0,03

Količina u optjecaju1.000.000.000

Maksimalna količina1.000.000.000

Ukupna količina1.000.000.000

Stopa optjecaja1%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.13398033787343533,2024-08-28

Najniža cijena0.00137133903418076,2025-04-09

Javni blockchainETH

