Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold.

ImePAXG

PoredakNo.79

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio0.0002%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)18,082.54%

Količina u optjecaju288,605.774

Maksimalna količina∞

Ukupna količina288,605.774

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena3676.3936302458997,2025-09-09

Najniža cijena1387.97650287,2019-10-26

Javni blockchainETH

