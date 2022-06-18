OP

Ethereum’s layer-two scaling solution Optimism introduced its new governance token OP for the Token House – one of the two hubs constituting the protocol’s new governance system, Optimism Collective. Early users of the network will be granted the opportunity to receive OP airdrops in Q2, 2022, which accounts for 5% of the asset’s total supply.

ImeOP

PoredakNo.68

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio0.0003%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)10.19%

Količina u optjecaju1,778,634,390

Maksimalna količina4,294,967,296

Ukupna količina4,294,967,296

Stopa optjecaja0.4141%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena4.851507085185996,2024-03-06

Najniža cijena0.40050768516633495,2022-06-18

Javni blockchainNONE

Odricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

