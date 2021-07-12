OOE

OpenOcean is the DeFi & CeFi full aggregator. OpenOcean finds the best price, no additional fees, and lowest slippage for traders on aggregated DeFi and CeFi by applying a deeply optimized intelligent routing algorithm. Besides the aggregation of swaps, OpenOcean will continue to aggregate derivative, yield, lending, and insurance products and launch its own combined margin products and intelligent wealth management service.

ImeOOE

PoredakNo.4411

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.00%

Količina u optjecaju0

Maksimalna količina1,000,000,000

Ukupna količina1,000,000,000

Stopa optjecaja0%

Datum izdavanja2021-07-12 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena1.02994721,2021-09-02

Najniža cijena0.002305108397428797,2025-09-03

Javni blockchainBSC

Sektor

Društvene mreže

