NYM

NYM is the native token of the Nym mixnet. It is a utility token that rewards mixnodes for mixing traffic and providing privacy for users of the Nym network. Users will use NYM tokens to access the mixnet and send their data through it. The fees, collected in NYM, go to a reward pool which is distributed to mixnodes. Mixnodes are rewarded based on their performance and the amount of NYM bonded to their node. People can delegate NYM to mixnodes as a bond signaling reputation for that node and earn a share of the mixnode rewards. This supports decentralization and encourages the mixnet to have a high quality of service by involving the broader community in the process of selecting nodes.

ImeNYM

PoredakNo.654

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.22%

Količina u optjecaju817,116,756.742353

Maksimalna količina1,000,000,000

Ukupna količina1,000,000,000

Stopa optjecaja0.8171%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena5.879731269445029,2022-04-15

Najniža cijena0.03966313782793887,2025-05-30

Javni blockchainETH

UvodNYM is the native token of the Nym mixnet. It is a utility token that rewards mixnodes for mixing traffic and providing privacy for users of the Nym network. Users will use NYM tokens to access the mixnet and send their data through it. The fees, collected in NYM, go to a reward pool which is distributed to mixnodes. Mixnodes are rewarded based on their performance and the amount of NYM bonded to their node. People can delegate NYM to mixnodes as a bond signaling reputation for that node and earn a share of the mixnode rewards. This supports decentralization and encourages the mixnet to have a high quality of service by involving the broader community in the process of selecting nodes.

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.