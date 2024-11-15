NS

The Sui Name Service (SNS) revolutionizes digital identity by offering a seamless, decentralized, and user-friendly platform for managing domain names on the Sui blockchain. It provides a secure and immutable way to associate human-readable names with complex blockchain addresses, enhancing user experience and accessibility.

PoredakNo.725

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)1.93%

Količina u optjecaju203,020,850.763889

Maksimalna količina500,000,000

Ukupna količina500,000,000

Stopa optjecaja0.406%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.5833504864798207,2024-11-15

Najniža cijena0.06997757451302891,2025-02-16

Javni blockchainSUI

