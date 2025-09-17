NIZA

Niza Global (NIZA) is a digital asset designed to power a secure, transparent, and user-friendly ecosystem. Built with strong utility, NIZA enables seamless trading, staking, and participation across the Niza Global platform, ensuring accessibility for both retail and institutional users. Backed by Niza Labs and a growing global community, Niza Global focuses on delivering long-term value and real-world applications. The token is listed on top exchanges, ensuring strong liquidity and trust within the global market.

ImeNIZA

PoredakNo.3715

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.00%

Količina u optjecaju0

Maksimalna količina150,000,000

Ukupna količina150,000,000

Stopa optjecaja0%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.2146230559763992,2025-09-23

Najniža cijena0.000028314541016169,2025-09-17

Javni blockchainBSC

Sektor

Društvene mreže

