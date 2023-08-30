NEON

Neon EVM is an Ethereum Virtual Machine operating as a smart contract on Solana.As a Solana Network Extension Neon EVM enables EVM dApps to seamlessly access Solana's liquidity and users without changing their existing code base.

PoredakNo.730

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.78%

Količina u optjecaju239,465,527

Maksimalna količina1,000,000,000

Ukupna količina1,000,000,000

Stopa optjecaja0.2394%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena3.8649648632805813,2023-12-27

Najniža cijena0.05373474191452677,2023-08-30

Javni blockchainSOL

