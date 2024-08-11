NCN

NeurochainAI is revolutionizing the AI compute market with a consumer-grade hardware DePIN and innovation in AI model optimization to enable the AI-driven digital world. It is tapping into a $1.8T AI market by providing developers and SMBs with all the tools required to efficiently build, deploy, and run AI dApps under one platform: DePIN, Community-powered data collection & validation, Marketplace of quantized AI models, Interoperability tools, dApp Store.

PoredakNo.2658

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.02%

Količina u optjecaju272,750,502

Maksimalna količina3,000,000,000

Ukupna količina450,000,000

Stopa optjecaja0.0909%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.09670403470029812,2024-08-11

Najniža cijena0.000418256097111521,2025-08-18

Javni blockchainNONE

NeurochainAI is revolutionizing the AI compute market with a consumer-grade hardware DePIN and innovation in AI model optimization to enable the AI-driven digital world. It is tapping into a $1.8T AI market by providing developers and SMBs with all the tools required to efficiently build, deploy, and run AI dApps under one platform: DePIN, Community-powered data collection & validation, Marketplace of quantized AI models, Interoperability tools, dApp Store.

Sektor

Društvene mreže

Odricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

