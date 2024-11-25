MORPHO

Morpho is a decentralized lending protocol with different entities and individuals contributing to its development and adoption. Morpho is the most recent protocol version and is independent of Morpho Optimizers. Morpho is a simple lending primitive layer that allows the creation of immutable and efficient lending markets in a permissionless way. The protocol comes with EVM smart contracts which facilitate interactions and integrations.

ImeMORPHO

PoredakNo.108

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio0.0001%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)7.96%

Količina u optjecaju337,292,725.59613085

Maksimalna količina1,000,000,000

Ukupna količina1,000,000,000

Stopa optjecaja0.3372%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena4.172571665276972,2025-01-17

Najniža cijena0.7098719962197908,2024-11-25

Javni blockchainETH

Sektor

Društvene mreže

