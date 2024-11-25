MORPHO

Morpho is a decentralized lending protocol with different entities and individuals contributing to its development and adoption. Morpho is the most recent protocol version and is independent of Morpho Optimizers. Morpho is a simple lending primitive layer that allows the creation of immutable and efficient lending markets in a permissionless way. The protocol comes with EVM smart contracts which facilitate interactions and integrations.

ImeMORPHO

PoredakNo.108

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio0.0001%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)7.96%

Količina u optjecaju337,292,725.59613085

Maksimalna količina1,000,000,000

Ukupna količina1,000,000,000

Stopa optjecaja0.3372%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena4.172571665276972,2025-01-17

Najniža cijena0.7098719962197908,2024-11-25

Javni blockchainETH

UvodMorpho is a decentralized lending protocol with different entities and individuals contributing to its development and adoption. Morpho is the most recent protocol version and is independent of Morpho Optimizers. Morpho is a simple lending primitive layer that allows the creation of immutable and efficient lending markets in a permissionless way. The protocol comes with EVM smart contracts which facilitate interactions and integrations.

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.
Pretraži
Omiljeni
MORPHO/USDT
MORPHO
----
--
24-satna najviša cijena
--
24-satna najniža cijena
--
24-satni obujam (MORPHO)
--
Iznos za 24 sata (USDT)
--
Grafikon
Informacije
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Tržišna trgovanja
Spot
Otvoreni nalozi（0）
Povijest narudžbi
Povijest trgovanja
Otvorene pozicije (0)
MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.
MORPHO/USDT
--
--
‎--
24-satna najviša cijena
--
24-satna najniža cijena
--
24-satni obujam (MORPHO)
--
Iznos za 24 sata (USDT)
--
Grafikon
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Informacije
Otvoreni nalozi（0）
Povijest narudžbi
Povijest trgovanja
Otvorene pozicije (0)
Loading...