MOODENGETH

Moodeng is a community-driven meme coin on Ethereum, inspired by a famous hippo from a Thai zoo.

PoredakNo.1172

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0,00%

Količina u optjecaju408.508.097.037

Maksimalna količina420.690.000.000

Ukupna količina414.508.097.037

Stopa optjecaja0.971%

Datum izdavanja2024-09-16 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.00043553197561278,2024-11-20

Najniža cijena0.000000058464497807,2024-09-16

Javni blockchainETH

Sektor

Društvene mreže

