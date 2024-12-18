MNRY

Moonray is a decentralized gaming and entertainment network, powered by $MNRY and supporting a wide range of projects in gaming, comics and animation. The Moonray Game, the first game developed by Moonray Studio is a AAA, melee-style, arena combat PVP. Moonray catapults you into an otherworldly multiplayer combat arena, where intense, fast-paced battles demand mastery of both offense and defense. The game is live on the Epic Game Store and coming soon to PlayStation.

ImeMNRY

PoredakNo.2629

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.04%

Količina u optjecaju192,086,026.5

Maksimalna količina1,000,000,000

Ukupna količina1,000,000,000

Stopa optjecaja0.192%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.21100218257573045,2024-12-18

Najniža cijena0.001273905549906459,2025-09-09

Javni blockchainETH

Sektor

Društvene mreže

