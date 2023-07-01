MCN

MCN (Multi-Community Network) is an innovative GameFi platform that revolutionizes the way players interact with gaming entertainment and earn from it. Built on blockchain and communitydriven, MCN combines the benefits of DeFi, NFT, and financial mechanisms with immersive gaming Systems.

ImeMCN

PoredakNo.1756

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)3.82%

Količina u optjecaju12,000,000

Maksimalna količina12,000,000

Ukupna količina12,000,000

Stopa optjecaja1%

Datum izdavanja2023-07-01 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana0.1 USDT

Najviša vrijednost svih vremena9.457790290498655,2024-12-29

Najniža cijena0.06541121432124603,2025-05-15

Javni blockchainBSC

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

Loading...