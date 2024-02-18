MAVIA

Heroes of Mavia is an online multiplayer blockchain-based strategy game where players use their base and army to battle other players and compete for real cryptocurrency in a play-to-earn fashion. Players can purchase, rent, or partner with landowners to acquire and build a base in the game, earning more rewards as they battle with increasingly difficult bases built by other players around the world.

PoredakNo.811

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)4.31%

Količina u optjecaju161,354,675

Maksimalna količina256,989,887.032251

Ukupna količina250,000,000

Stopa optjecaja0.6278%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena10.70544724630311,2024-02-18

Najniža cijena0.09690384445875239,2025-03-11

Javni blockchainETH

