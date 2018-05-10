MAN

The Matrix AI Network, inspired by the film Matrix, was established in 2017. Ever since then, we have been working on 1.0 applying AI to optimize the MATRIX public chain, and on 2.0 constructing a decentralized AI economy. Starting from 2023, we are into Matrix 3.0, which we blend neuroscience with deliverables from 1.0 and 2.0. Essentially, we use brain signal for Avatar Intelligence (AvI) realizing the scenario imagined by the Matrix films where human brain is uploaded to the Internet. This means everyone will have his/her own digital avatar in the Metaverse.

PoredakNo.1684

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.03%

Količina u optjecaju466,198,962.4844372

Maksimalna količina1,000,000,000

Ukupna količina766,198,962.4844372

Stopa optjecaja0.4661%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena1.7901400327682495,2018-05-10

Najniža cijena0.002571595654983904,2025-08-05

Javni blockchainMAN

Loading...