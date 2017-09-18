MANA

Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games.

ImeMANA

PoredakNo.107

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio0.0001%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)8.28%

Količina u optjecaju1,969,729,010.368757

Maksimalna količina0

Ukupna količina2,193,179,327.320146

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja2017-09-18 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana0.024 USDT

Najviša vrijednost svih vremena5.902317189920042,2021-11-25

Najniža cijena0.007883059792220592,2017-10-13

Javni blockchainETH

Sektor

Društvene mreže

