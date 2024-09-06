LTT

Luxury Travel Token is a token project supporting a new innovative luxury travel brand. It provides a new and revolutionary luxury travel experience from Japan to all over the world. It is an exciting project that engages people around the world as participants and supporters.

ImeLTT

PoredakNo.3876

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.00%

Količina u optjecaju0

Maksimalna količina100,000,000,000

Ukupna količina100,000,000,000

Stopa optjecaja0%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.011994401805913067,2024-10-01

Najniža cijena0.001171326666446022,2024-09-06

Javni blockchainETH

UvodLuxury Travel Token is a token project supporting a new innovative luxury travel brand. It provides a new and revolutionary luxury travel experience from Japan to all over the world. It is an exciting project that engages people around the world as participants and supporters.

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.