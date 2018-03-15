LOOM

Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum.

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.03%

Količina u optjecaju1,242,920,897.5790398

Ukupna količina1,300,000,000

Datum izdavanja2018-03-15 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana0.076 USDT

Najviša vrijednost svih vremena0.7744539976119995,2018-05-04

Najniža cijena0.001325802388816845,2025-07-10

Javni blockchainETH

Loading...