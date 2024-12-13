LOFI

Frozen in time. Awakened for the future. Lofi was trapped for millennia, encased in ice deep within the Himalayas. As Earth’s warming and global tensions rose, Lofi was freed—only to find a world overwhelmed by tribalism and chaos. But Lofi is not here to dwell on the past. He’s determined to own his future. When he discovered Sui blockchain, he found his purpose: To unite a new family of Yetis—builders, believers, and dreamers—who are ready to challenge the status quo and build a better financial future.

PoredakNo.905

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.09%

Količina u optjecaju1,000,000,000

Maksimalna količina1,000,000,000

Ukupna količina1,000,000,000

Stopa optjecaja1%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.2213443972971052,2024-12-13

Najniža cijena0.005561293479436875,2025-04-07

Javni blockchainSUI

