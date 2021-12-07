LMCSWAP

Limocoin: The Future of Tokens in Africa. In the strong and evolving African continent, different economic models make the continent concerned about its future. Limocoin Swap is a token created to achieve, through the principle of crypto assets, the evolution of market solutions.

PoredakNo.1908

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.00%

Količina u optjecaju1,177,124,373.462795

Maksimalna količina1,650,000,000

Ukupna količina1,643,055,931.3224

Stopa optjecaja0.7134%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena15.864331272734143,2021-12-07

Najniža cijena0.000268864400941886,2024-05-11

Javni blockchainBSC

UvodLimocoin: The Future of Tokens in Africa. In the strong and evolving African continent, different economic models make the continent concerned about its future. Limocoin Swap is a token created to achieve, through the principle of crypto assets, the evolution of market solutions.

