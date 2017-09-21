LINK

Chainlink is a blockchain-based middleware, acting as a bridge between cryptocurrency smart contracts and off-chain resources like data feeds, various web APIs, and traditional bank account payments. This way, Chainlink allows Smart Contracts to communicate with external resources on their own. LINK is an ERC20 token based on the Ethereum Blockchain. It is used to pay Chainlink Node operators for the retrieval of data from off-chain data feeds, formatting of data into blockchain readable formats, off-chain computation, and uptime guarantees they provide as operators. The Chainlink token is also used as a collateral for node operators, which prevents bad actors.

ImeLINK

PoredakNo.12

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio0.0031%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)26.75%

Količina u optjecaju657,099,970.4527867

Maksimalna količina0

Ukupna količina1,000,000,000

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja2017-09-21 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana0.0914 USDT

Najviša vrijednost svih vremena52.87608912,2021-05-10

Najniža cijena0.1262969970703125,2017-09-23

Javni blockchainETH

