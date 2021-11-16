LIFE

LifeCrypto is an innovative payment network and a new kind of money. LIFE provides flexibility and simplicity to crypto users, allowing for hassle free transactions, using just the username of a receiver to send funds.

PoredakNo.3044

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.00%

Količina u optjecaju2,631,194,572.27

Maksimalna količina10,000,000,000

Ukupna količina10,000,000,000

Stopa optjecaja0.2631%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.041196202448284376,2021-11-16

Najniža cijena0.000024382260659893,2025-04-07

Javni blockchainETH

