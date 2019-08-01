KSM

Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment.

ImeKSM

PoredakNo.175

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio0.0001%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)139.71%

Količina u optjecaju17,040,821.67564479

Maksimalna količina∞

Ukupna količina17,040,821.67564479

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja2019-08-01 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena623.75283412,2021-05-18

Najniža cijena0.915787390828,2020-01-14

Javni blockchainKSM

Sektor

Društvene mreže

