KLEVA

Kleva AI is a DeFAI platform that empowers users to earn returns through AI Agents without requiring DeFi expertise. It enables users to leverage both tangible and intangible assets, including social influence, via autonomous financial strategies. The project’s mission is to “Kleverly Leverage Your (Invisible) Assets.

ImeKLEVA

PoredakNo.1478

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.01%

Količina u optjecaju68,919,558.48180266

Maksimalna količina0

Ukupna količina68,919,558.48180266

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.4502328591384906,2024-01-18

Najniža cijena0.015292010209863226,2022-12-08

Javni blockchainKLAY

