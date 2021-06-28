KISHU

Launched in April 2021, Kishu Inu is the fastest-growing cryptocurrency of its kind. Kishu is fully decentralized and on a mission to bring popular cryptocurrency concepts to the mainstream in one, easy to understand project.

ImeKISHU

PoredakNo.1345

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.00%

Količina u optjecaju93,136,097,121,133,940

Maksimalna količina1,000,000,000,000,000,000

Ukupna količina96,702,938,412,730,850

Stopa optjecaja0.0931%

Datum izdavanja2021-06-28 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.00000002,2021-05-14

Najniža cijena0,2021-05-07

Javni blockchainETH

UvodLaunched in April 2021, Kishu Inu is the fastest-growing cryptocurrency of its kind. Kishu is fully decentralized and on a mission to bring popular cryptocurrency concepts to the mainstream in one, easy to understand project.

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.
Pretraži
Omiljeni
KISHU/USDT
KishuInu
----
--
24-satna najviša cijena
--
24-satna najniža cijena
--
24-satni obujam (KISHU)
--
Iznos za 24 sata (USDT)
--
Grafikon
Informacije
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Tržišna trgovanja
Spot
Otvoreni nalozi（0）
Povijest narudžbi
Povijest trgovanja
Otvorene pozicije (0)
MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.
KISHU/USDT
--
--
‎--
24-satna najviša cijena
--
24-satna najniža cijena
--
24-satni obujam (KISHU)
--
Iznos za 24 sata (USDT)
--
Grafikon
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Informacije
Otvoreni nalozi（0）
Povijest narudžbi
Povijest trgovanja
Otvorene pozicije (0)
Loading...