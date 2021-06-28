KISHU

Launched in April 2021, Kishu Inu is the fastest-growing cryptocurrency of its kind. Kishu is fully decentralized and on a mission to bring popular cryptocurrency concepts to the mainstream in one, easy to understand project.

ImeKISHU

PoredakNo.1345

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.00%

Količina u optjecaju93,136,097,121,133,940

Maksimalna količina1,000,000,000,000,000,000

Ukupna količina96,702,938,412,730,850

Stopa optjecaja0.0931%

Datum izdavanja2021-06-28 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.00000002,2021-05-14

Najniža cijena0,2021-05-07

Javni blockchainETH

