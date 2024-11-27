KIMA

Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima’s core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure.

PoredakNo.1568

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.39%

Količina u optjecaju64,897,292.42025195

Maksimalna količina210,000,000

Ukupna količina210,000,000

Stopa optjecaja0.309%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena1.095506932178614,2024-11-27

Najniža cijena0.04643687296747349,2025-04-09

Javni blockchainARB

Loading...