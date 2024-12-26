KIKI

KIKI is one of the most popular and largest meme intellectual properties on Giphy, with over 10.6 billion views, making it an important figure in internet culture. Unlike other memes, KIKI has a unique ownership structure — KIKI owns 100% of the intellectual property. As the first technology partner on the Solana blockchain, KIKI is dedicated to building a community centered around AI agents.

PoredakNo.2318

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.01%

Količina u optjecaju999,987,629

Maksimalna količina1,000,000,000

Ukupna količina1,000,000,000

Stopa optjecaja0.9999%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.10028495736458118,2024-12-26

Najniža cijena0.000494264938434785,2025-09-02

Javni blockchainSOL

Društvene mreže

