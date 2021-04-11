KDG

KingdomStarter is a decentralized fundraising platform that enables projects to raise capital on multiple chains as well as brings them exclusive support to develop through our services including community building, marketing, advisory, partnership expansion, technical service etc. It also gives investors the opportunity to get early access to top-tier projects and invest in token sales at an initial stage.

ImeKDG

PoredakNo.2977

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.00%

Količina u optjecaju531,000,869

Maksimalna količina1,000,000,000

Ukupna količina951,000,965

Stopa optjecaja0.531%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.28055618,2021-04-11

Najniža cijena0,2021-06-13

Javni blockchainBSC

