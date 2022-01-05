KASTA

Kasta is a crypto payment platform that enables instant and borderless peer-to-peer crypto transactions. What's more, they will not charge any fees from payments that are transacted in the same cryptocurrency, or between two users.

ImeKASTA

PoredakNo.1252

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.03%

Količina u optjecaju763,615,541.2852

Maksimalna količina0

Ukupna količina1,499,130,704.77

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena1.49219578143374,2022-01-05

Najniža cijena0.007854927067586098,2025-09-10

Javni blockchainMATIC

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

Loading...