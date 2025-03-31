JLP

A fairlaunch platform that helps blockchain projects launch and expand within the Web3 ecosystem. It is backed by Ting Foundation, UFIN Labs, BingX, and Coinstore Labs — strategic partners who have collectively onboarded over 40 million users and supported more than 400 projects across various blockchain networks. The JLaunchpad Alpha Accelerator Program is focused on identifying and supporting promising Web3 projects in mini-apps, SocialFi, AI and GameFi.

ImeJLP

PoredakNo.4147

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.00%

Količina u optjecaju0

Maksimalna količina1,000,000,000

Ukupna količina1,000,000,000

Stopa optjecaja0%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.008487114292929202,2025-03-31

Najniža cijena0.00025110873318845,2025-08-15

Javni blockchainBSC

UvodA fairlaunch platform that helps blockchain projects launch and expand within the Web3 ecosystem. It is backed by Ting Foundation, UFIN Labs, BingX, and Coinstore Labs — strategic partners who have collectively onboarded over 40 million users and supported more than 400 projects across various blockchain networks. The JLaunchpad Alpha Accelerator Program is focused on identifying and supporting promising Web3 projects in mini-apps, SocialFi, AI and GameFi.

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.
Pretraži
Omiljeni
JLP/USDT
JLaunchpad
----
--
24-satna najviša cijena
--
24-satna najniža cijena
--
24-satni obujam (JLP)
--
Iznos za 24 sata (USDT)
--
Grafikon
Informacije
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Tržišna trgovanja
Spot
Otvoreni nalozi（0）
Povijest narudžbi
Povijest trgovanja
Otvorene pozicije (0)
MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.
JLP/USDT
--
--
‎--
24-satna najviša cijena
--
24-satna najniža cijena
--
24-satni obujam (JLP)
--
Iznos za 24 sata (USDT)
--
Grafikon
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Informacije
Otvoreni nalozi（0）
Povijest narudžbi
Povijest trgovanja
Otvorene pozicije (0)
Loading...