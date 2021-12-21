IZI

izumi Finance provides Programmable Liquidity as a Service (LaaS) firstly on Ethereum with Uniswap V3, and then will extend the liquidity service to multi-chains with built-in DEX. It will help liquidity providers earn additional liquidity mining rewards as well as trading fees on Uniswap V3. On the other side, it will help protocols attract liquidity in an efficient and lasting way.

ImeIZI

PoredakNo.1421

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.05%

Količina u optjecaju787,400,000

Maksimalna količina2,000,000,000

Ukupna količina2,000,000,000

Stopa optjecaja0.3937%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.22582181306541096,2021-12-21

Najniža cijena0.003707408845399886,2025-05-19

Javni blockchainETH

