Iskra is a web3 gaming platform that provides players and game developers with a premier destination to explore the thrill and excitement of Web3 games. Our ultimate mission is to create breaking ground in the Web3 gaming world and lead the way into a new era of blockchain entertainment. Iskra is redefining the way people play games with web3 for the future of play.

PoredakNo.2016

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0,02%

Količina u optjecaju383 167 092

Maksimalna količina1 000 000 000

Ukupna količina996 852 899,71

Stopa optjecaja0.3831%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.6174141988689682,2022-09-29

Najniža cijena0.003558451112001086,2025-08-26

Javni blockchainBASE

