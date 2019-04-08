IRIS

IRISnet: Interchain Service Hub for NextGen Distributed Applications -- A BPoS Blockchain that is Self Evolutionary. IRIS network (a.k.a. IRISnet) aims to establish a technology foundation to facilitate construction of next-generation distributed applications. By incorporating a comprehensive service infrastructure and an enhanced IBC protocol into Cosmos stack, IRISnet enables integration and interoperablity of business services offered by heterogeneous blockchains including public chains as well as consortium chains.

PoredakNo.1899

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0,01%

Količina u optjecaju1.612.266.631,026322

Maksimalna količina0

Ukupna količina2.123.507.164,6525009

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja2019-04-08 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana0,2575 USDT

Najviša vrijednost svih vremena0.31768324,2021-04-11

Najniža cijena0.000234721767649552,2025-07-07

Javni blockchainIRIS

