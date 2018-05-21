IOTX

IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation.

PoredakNo.182

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.08%

Količina u optjecaju9,441,368,979

Maksimalna količina10,000,000,000

Ukupna količina9,441,368,983

Stopa optjecaja0.9441%

Datum izdavanja2018-05-21 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana0.007 USDT

Najviša vrijednost svih vremena0.2610923318933593,2021-11-13

Najniža cijena0.00123909173461,2020-03-13

Javni blockchainIOTX

