Hyperliquid is a performant blockchain built with the vision of a fully onchain open financial system. Liquidity, user applications, and trading activity synergize on a unified platform that will ultimately house all of finance.

PoredakNo.11

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio0.0045%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)97.35%

Količina u optjecaju333,928,180

Maksimalna količina1,000,000,000

Ukupna količina999,993,930

Stopa optjecaja0.3339%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena57.34284186299788,2025-09-12

Najniža cijena3.2002764730895623,2024-11-29

Javni blockchainHYPEREVM

