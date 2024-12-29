HYPERSKIDS

Hyperskids Token is a social impact token with a real purpose. With full transparency, Hyperskids Token allows anyone to contribute to social causes and track the real-time impact through blockchain technology. Currently, the project is focused on building a DAO (Decentralized Autonomous Organization) where the community itself will vote and decide on social actions, resource allocation, and the expansion of global impact. The ultimate goal is to create a transparent, participatory ecosystem fully committed to social good — proving that Web3 can truly change lives.

PoredakNo.8960

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)%0,00

Količina u optjecaju0

Maksimalna količina999.987.622

Ukupna količina999.987.426,744986

Stopa optjecaja0%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.024004661749068318,2025-04-11

Najniža cijena0.000005915438903127,2024-12-29

Javni blockchainSOL

Sektor

Društvene mreže

