Chihuahua is a meme coin and aims to be a community-driven project with a Community Pool of 10B HUAHUA that can be used to fund projects on top of the chain proposed and voted via the Governance built-in in the Chihuahua chain.

PoredakNo.1829

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0,00%

Količina u optjecaju93.550.000.000

Maksimalna količina0

Ukupna količina103.000.000.000

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.009853830467409223,2022-01-20

Najniža cijena0.000014850630620658,2025-05-04

Javni blockchainOSMO

