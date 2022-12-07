HONEY

Hivemapper is a decentralized mapping network powered by a global community of contributors who use dashcams to capture street-level imagery. Our goal is to build a fresh, up-to-date, and accessible map of the world, using contributions from everyday drivers and advanced AI technology. Unlike traditional maps, our approach allows us to keep map data current and relevant for a wide range of users and industries.

PoredakNo.451

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.03%

Količina u optjecaju4,723,406,484.354036

Maksimalna količina10,000,000,000

Ukupna količina6,494,819,846.449404

Stopa optjecaja0.4723%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.431502163935478,2022-12-07

Najniža cijena0.008499727928779937,2023-04-06

Javni blockchainSOL

