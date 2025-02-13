HEI

Heima Network is a next-gen Layer 1 blockchain built for easy cross-chain access. Evolving from Litentry Network, which focuses on decentralized identity and privacy, Heima helps users manage assets and interact across multiple blockchains with just one account. With built-in security and chain abstraction tech, Heima makes blockchain connections smoother and more seamless than ever.

PoredakNo.718

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)6.69%

Količina u optjecaju77,428,265

Maksimalna količina100,000,000

Ukupna količina97,620,572

Stopa optjecaja0.7742%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena1.3586561844463771,2025-02-13

Najniža cijena0.23297119664169133,2025-04-07

Javni blockchainETH

