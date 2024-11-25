HAROLD

Welcome to HAROLD, the memecoin inspired by the iconic internet sensation, Harold “Hide the Pain.” Our story is as unique as Harold’s smile. After the project’s original developer executed a rugpull, the resilient Harold community stepped up, took control, and turned the situation around. In true Harold fashion, we embraced the pain, hid it with a grin, and transformed HAROLD into a symbol of resilience and humor.

PoredakNo.1747

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0,00%

Količina u optjecaju787.005.431

Maksimalna količina1.000.000.000

Ukupna količina999.993.177,5

Stopa optjecaja0.787%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.04644192256997726,2024-12-28

Najniža cijena0.000243196545487044,2024-11-25

Javni blockchainSOL

UvodWelcome to HAROLD, the memecoin inspired by the iconic internet sensation, Harold “Hide the Pain.” Our story is as unique as Harold’s smile. After the project’s original developer executed a rugpull, the resilient Harold community stepped up, took control, and turned the situation around. In true Harold fashion, we embraced the pain, hid it with a grin, and transformed HAROLD into a symbol of resilience and humor.

Odricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

Loading...