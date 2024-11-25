HAROLD

Welcome to HAROLD, the memecoin inspired by the iconic internet sensation, Harold “Hide the Pain.” Our story is as unique as Harold’s smile. After the project’s original developer executed a rugpull, the resilient Harold community stepped up, took control, and turned the situation around. In true Harold fashion, we embraced the pain, hid it with a grin, and transformed HAROLD into a symbol of resilience and humor.

PoredakNo.1747

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0,00%

Količina u optjecaju787.005.431

Maksimalna količina1.000.000.000

Ukupna količina999.993.177,5

Stopa optjecaja0.787%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.04644192256997726,2024-12-28

Najniža cijena0.000243196545487044,2024-11-25

Javni blockchainSOL

