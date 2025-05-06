GORILLABSC

$GORILLA is a meme coin built around the "ape" culture of the crypto community, symbolizing the spirit of retail investors uniting against market giants without fear. With the core slogan "Apes together strong," its iconic imagery features traders dressed in gorilla costumes in a humorous fashion, conveying a message of diamond hands and fearless defiance of market whales.

ImeGORILLABSC

PoredakNo.1541

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.07%

Količina u optjecaju1,000,000,000

Maksimalna količina1,000,000,000

Ukupna količina1,000,000,000

Stopa optjecaja1%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.011525902781700443,2025-05-09

Najniža cijena0.000169190737028489,2025-05-06

Javni blockchainBSC

Uvod$GORILLA is a meme coin built around the "ape" culture of the crypto community, symbolizing the spirit of retail investors uniting against market giants without fear. With the core slogan "Apes together strong," its iconic imagery features traders dressed in gorilla costumes in a humorous fashion, conveying a message of diamond hands and fearless defiance of market whales.

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.
Pretraži
Omiljeni
GORILLABSC/USDT
gorilla
----
--
24-satna najviša cijena
--
24-satna najniža cijena
--
24-satni obujam (GORILLABSC)
--
Iznos za 24 sata (USDT)
--
Grafikon
Informacije
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Tržišna trgovanja
Spot
Otvoreni nalozi（0）
Povijest narudžbi
Povijest trgovanja
Otvorene pozicije (0)
MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.
GORILLABSC/USDT
--
--
‎--
24-satna najviša cijena
--
24-satna najniža cijena
--
24-satni obujam (GORILLABSC)
--
Iznos za 24 sata (USDT)
--
Grafikon
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Informacije
Otvoreni nalozi（0）
Povijest narudžbi
Povijest trgovanja
Otvorene pozicije (0)
Loading...