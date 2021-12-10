GODS

Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).

PoredakNo.612

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.62%

Količina u optjecaju394,027,780.0649

Maksimalna količina500,000,000

Ukupna količina500,000,000

Stopa optjecaja0.788%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena8.825233783754243,2021-12-10

Najniža cijena0.06425242982107134,2025-04-07

Javni blockchainETH

Sektor

Društvene mreže

