GIGA

GIGA is a meme token deployed on the Solana blockchain intended to honor the legend Ernest Khalimov the original “Gigachad”, by utilizing the strength of memes and “Chad” energy. GIGA is a community run project.

ImeGIGA

PoredakNo.332

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0,05%

Količina u optjecaju9.302.411.888

Maksimalna količina10.000.000.000

Ukupna količina9.603.935.545,16

Stopa optjecaja0.9302%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.09511039750207428,2025-01-03

Najniža cijena0.000001831035084425,2024-01-05

Javni blockchainSOL

Sektor

Društvene mreže

