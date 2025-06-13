GET

GET is designed to be a token that moves along with the evolution of entertainment, based on the core ideas of Web3. The characteristics of Web3, such as democratization of decision-making and immediacy of value distribution, have an extremely high affinity with the set of use cases provided by GET.

ImeGET

PoredakNo.4699

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.00%

Količina u optjecaju0

Maksimalna količina10,000,000,000

Ukupna količina10,000,000,000

Stopa optjecaja0%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.013155838322735681,2025-06-13

Najniža cijena0.004797037399451781,2025-07-25

Javni blockchainADA

Sektor

Društvene mreže

Odricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

Loading...