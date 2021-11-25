GEL

Gelato Network is the protocol for automated smart contract executions on public blockchains like Ethereum, Polygon, and Fantom. Gelato is used as the underlying infrastructure for developers to outsource their web3 DevOps needs to a decentralized network of bots that enables them to automate arbitrary smart contracts reliably and without them becoming the central point of failure.

PoredakNo.974

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0,08%

Količina u optjecaju259.526.862,12629554

Maksimalna količina0

Ukupna količina420.690.000

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena4.248103084399532,2021-11-25

Najniža cijena0.032974778219578824,2025-06-22

Javni blockchainETH

