Gather implements information and data encryption through the GProto communication protocol, provides distributed long link clusters, and builds a DePIN network through G-BOX hardware equipment to achieve a stable decentralized message exchange network. $GAT is the circulating asset of the Gather platform, used to carry the ecological value of the Gather network, and becomes the anchor asset for the equivalent exchange of computing power contributions in the Gather network in reality. Early users who participate in the infrastructure construction of the Gather network can receive GAT token rewards.

PoredakNo.4711

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.00%

Količina u optjecaju0

Maksimalna količina100,000,000

Ukupna količina100,000,000

Stopa optjecaja0%

Datum izdavanja2024-04-20 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana0.5 USDT

Najviša vrijednost svih vremena46.85788471173177,2024-06-25

Najniža cijena0.5029087773066527,2025-04-15

Javni blockchainGAT

Sektor

Društvene mreže

