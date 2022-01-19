FUSE

The Fuse network is a permissionless and border-less public ledger designed for easy integration of everyday payments. It's anchored to Ethereum using a bridge which allows any token to freely move between Ethereum and the Fuse-chain. A Token is minted on Ethereum and then moved to the Fuse-chain, where it gets access to a wide range of features and business plugins that brings it to life.

ImeFUSE

PoredakNo.1839

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0,25%

Količina u optjecaju219.882.167,4558336

Maksimalna količina0

Ukupna količina387.088.428,48103

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena2.137374549302839,2022-01-19

Najniža cijena0.009535212978958053,2025-07-07

Javni blockchainETH

