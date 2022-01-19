FUSE

The Fuse network is a permissionless and border-less public ledger designed for easy integration of everyday payments. It's anchored to Ethereum using a bridge which allows any token to freely move between Ethereum and the Fuse-chain. A Token is minted on Ethereum and then moved to the Fuse-chain, where it gets access to a wide range of features and business plugins that brings it to life.

ImeFUSE

PoredakNo.1839

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0,25%

Količina u optjecaju219.882.167,4558336

Maksimalna količina0

Ukupna količina387.088.428,48103

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena2.137374549302839,2022-01-19

Najniža cijena0.009535212978958053,2025-07-07

Javni blockchainETH

UvodThe Fuse network is a permissionless and border-less public ledger designed for easy integration of everyday payments. It's anchored to Ethereum using a bridge which allows any token to freely move between Ethereum and the Fuse-chain. A Token is minted on Ethereum and then moved to the Fuse-chain, where it gets access to a wide range of features and business plugins that brings it to life.

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.
Pretraži
Omiljeni
FUSE/USDT
Fuse Network
----
--
24-satna najviša cijena
--
24-satna najniža cijena
--
24-satni obujam (FUSE)
--
Iznos za 24 sata (USDT)
--
Grafikon
Informacije
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Tržišna trgovanja
Spot
Otvoreni nalozi（0）
Povijest narudžbi
Povijest trgovanja
Otvorene pozicije (0)
MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.
FUSE/USDT
--
--
‎--
24-satna najviša cijena
--
24-satna najniža cijena
--
24-satni obujam (FUSE)
--
Iznos za 24 sata (USDT)
--
Grafikon
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Informacije
Otvoreni nalozi（0）
Povijest narudžbi
Povijest trgovanja
Otvorene pozicije (0)
Loading...