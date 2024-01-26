FLIX

OmniFlix Network is a p2p network for creators & sovereign communities to manage, distribute and monetize tokenized media IP. OmniFlix.tv is the flagship video publishing platform that is live right now with 1200+ interactive videos and is powered by OmniFlix media infra which live broadcasted 650M+ watch minutes since 2018.

PoredakNo.1757

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.00%

Količina u optjecaju250,758,585

Maksimalna količina1,000,000,000

Ukupna količina357,242,302

Stopa optjecaja0.2507%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.49346043293993547,2024-01-26

Najniža cijena0.008802316467692745,2025-07-05

Javni blockchainOMNIFLIX

Sektor

Društvene mreže

